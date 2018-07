Após virada, Jefferson convoca torcida vascaína O clássico com o Botafogo é no domingo, no Engenhão, mas no Vasco o assunto do dia foi a virada sobre o Internacional, por 3 a 2, no Rio, na noite de quinta-feira. A primeira vitória do clube no Brasileirão deixou todos em São Januário com a certeza de que a má fase vai passar e a paz será selada com a torcida.