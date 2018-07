Após virada, jogadores do Inter criticam arbitragem

Jogando em São Januário, o Inter chegou a abrir 2 a 0 no placar, mas cedeu o empate no segundo tempo. Philippe Coutinho marcou o segundo gol, em cobrança de pênalti irregular, antes de Nilton garantir a vitória dos donos da casa.

"O resultado de 2 a 1 é perigoso e ainda mais com prejuízo do árbitro na hora do pênalti. É complicado. Todos falam da nossa atuação, que acho que é justa, mas há de se analisar também o árbitro", criticou o zagueiro Bolívar. "Acontece. Acabamos nos descuidando e a arbitragem prejudicou", opinou o volante Sandro, ao final da partida.

O lateral Nei também reclamou do desempenho do árbitro. "Não foi pênalti e isso prejudicou a gente", afirmou o jogador, que ainda criticou a expulsão do zagueiro Fabiano Eller no segundo tempo. "Foi complicado por termos perdido um jogador. Aí eles foram pra cima", completou.

Guiñazu, que teria feito o pênalti sobre Ernani, também lamentou a expulsão do defensor. "Ficou difícil com a expulsão e acabamos deixando eles virarem", reconheceu.