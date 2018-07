Após virada, Seedorf critica início de jogo do Botafogo

RIO - O Botafogo manteve a liderança do Grupo A da Taça Guanabara - o primeiro turno do Campeonato Carioca - e a invencibilidade na temporada ao vencer o Resende por 4 a 2, no Engenhão, na noite de quinta-feira, mas o meia Seedorf fez uma ressalva em relação ao desempenho do time. O holandês ressaltou a necessidade da equipe começar o jogo em ritmo mais forte para não ser surpreendida novamente, como aconteceu durante a partida, quando chegou a estar perdendo por 2 a 0.

"Hoje a gente tem que ser muito autocrítico. Não podemos começar o jogo dessa maneira. Temos que crescer nesse aspecto. Já mostramos poder de reação, mas temos que começar o jogo mais forte", disse Seedorf, que marcou um dos gols do Botafogo e se destacou pelas jogadas de efeito e toques de primeira na partida de quinta-feira.

"Muitas vezes a coisa mais simples é a mais difícil e eficiente também. No jogo, a gente tem que ser concreto. Quando tem a margem, a gente pode dar mais espetáculo. Eu gosto muito das jogadas concretas e com o resultado a gente pode jogar com mais calma", comentou.

Após estar perdendo por 2 a 0, o Botafogo diminuiu nos minutos finais do primeiro tempo com Seedorf e conseguiu a virada na segunda etapa, com os gols de Márcio Azevedo, Cidinho e Sassá. Assim, Cidinho revelou que a cobrança do técnico Oswaldo de Oliveira no intervalo foi dura. "Ali no vestiário, quando sai perdendo no primeiro tempo, não pode sair na imprensa. Mas a gente falou, ajeitou o time e foi uma bela virada", disse.

Com o triunfo, o Botafogo chegou aos 14 pontos, na liderança do Grupo A da Taça Guanabara. A equipe volta a entrar em campo no dia 17 de fevereiro, quando vai enfrentar o Flamengo no Engenhão.