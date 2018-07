Após viradas históricas, Guarani inicia luta por título e façanha inéditos

Foram duas viradas históricas, que garantiram o passaporte para a decisão da Série C do Campeonato Brasileiro. Após passar pelo ASA nas quartas e pelo ABC nas semifinais, o Guarani decide o título com o Boa Esporte. O primeiro jogo será neste sábado, às 19h15, no Brinco de Ouro. A partida de volta, no próximo sábado, vai ser em Varginha (MG).

Caso seja campeão, Guarani quebrará outra marca: se tornará o primeiro time a vencer as três principais séries do Campeonato Brasileiro. O título da elite veio em 1978, com um elenco que contava com nomes como Zenon e Careca, diante do Palmeiras. A Segunda Divisão foi conquistada em 1981, quando era denominada Taça de Prata, contra o Anapolina-GO.

A ascensão pode ser o impulso inicial no sonho do Guarani de voltar a ser protagonista no futebol brasileiro. O clube, que tem folha mensal de R$ 380 mil, contará com mais recursos para a próxima temporada. Se neste ano não houve cota por parte da CBF – responsável apenas pelas passagens aéreas para deslocamentos superiores aos 700 km, além da hospedagem no dia dos jogos –, em 2017 será diferente.

Na Série B, os campineiros terão direito à um valor entre R$ 8 e 11 milhões, repassados das cotas de televisão. O passo seguinte é retornar à elite estadual. O Guarani chegou à final de maneira quase épica. Nas quartas, esteve ameaçado ao perder do ASA por 3 a 1, em Arapiraca. Na volta, fez 4 a 0 no Brinco de Ouro e seguiu em frente.

Na sequência, mais emoção. Repetindo o roteiro, perdeu longe de casa, por 4 a 0 para o ABC. A missão parecia impossível, mas no jogo do Brinco de Ouro o Guarani fez algo jamais visto na história do Campeonato Brasileiro: desfazer um placar adverso de quatro gols. Com sobras, pois goleou por 6 a 0.

A boa campanha, aliás, muito se deve ao grande desempenho obtido em casa. Está invicto em Campinas, com aproveitamento de 87,8% – nove vitórias e dois empates. A torcida também tem feito sua parte, empurrando o elenco, com média de 4.839 pessoas por jogo, considerada boa para a Série C