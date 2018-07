Após virar líder, Cuca prega regularidade no Cruzeiro O Cruzeiro chegou à liderança do Brasileirão no último domingo, quando venceu o confronto direto com o Fluminense. Agora, faltando apenas nove rodadas para o final do campeonato, o técnico Cuca avisa que o time mineiro precisa manter a regularidade para poder ficar com o título.