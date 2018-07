Após visitar sedes das Copas, Infantino anuncia viagem para a Ásia

O novo périplo do suíço vai começar por Seul na quarta-feira. Na capital sul-coreana, ele terá reuniões com a direção da Hyundai, um dos principais patrocinadores da Fifa. Infantino não deu detalhes sobre a programação, mas poderá se encontrar com Chung Mong-joon, um dos descendentes da família dona da Hyundai e seu ex-rival na disputa das eleições da Fifa.

Mong-joon acabou desistindo do pleito ainda no fim do ano passado e, depois, anunciou seu apoio à candidatura de Infantino, que saiu vitoriosa no fim de fevereiro. O suíço também vai se reunir com a cúpula da Associação de Futebol da Coreia do Sul, que será a anfitriã do Mundial Sub-20 do próximo ano.

Em seguida, Infantino visitará Bangcoc. Na quinta-feira ele vai participar dos festejos em comemoração aos 100 anos da Associação de Futebol da Tailândia.

Esta será a terceira viagem de Infantino desde que se tornou o novo presidente da Fifa. Na primeira, esteve na América do Sul e visitou a sede da Conmebol. Na semana passada, o dirigente esteve em Moscou e em Doha para reunião com os organizadores das futuras edições da Copa do Mundo, de 2018 e 2022, respectivamente.