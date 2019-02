Após vistoria, Vasco tem CT interditado e transfere treino para São Januário

O Vasco anunciou nesta quinta-feira que a 5ª Gerência Regional de Licenciamento e Fiscalização da Prefeitura do Rio ordenou a interdição do CT do clube em Vargem Grande. Em meio às vistorias realizadas após a tragédia ocorrida no Ninho do Urubu, o órgão decretou que o time cruzmaltino fechasse a estrutura utilizada pelos profissionais.

"O Club de Regatas Vasco da Gama recebeu nesta quinta-feira (14/02) edital da 5ª Gerência Regional de Licenciamento e Fiscalização da Prefeitura do Rio ordenando a interdição imediata da atividade exercida no Centro de Treinamento das Vargens", informou.

Diante da interdição, o Vasco precisou transferir o treinamento da equipe profissional para São Januário. O CT só poderá voltar a funcionar mediante a concessão de um alvará, e o clube reclamou da impossibilidade de poder realizar as melhorias nas instalações antes do fechamento.

"O clube entende que a Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização da Prefeitura deveria conceder um prazo mínimo para que houvesse adequação às demandas do órgão, sem a necessidade de impedimento de uso do local. O Vasco reitera ainda que o CT das Vargens é usado apenas como local de treinamento e não possui alojamentos", apontou.

Apesar das reclamações, o time cruzmaltino garantiu que "acata a decisão da Prefeitura e se prontifica a atender às adequações necessárias para a reabertura do Centro de Treinamento no menor tempo possível".