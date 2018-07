Após vitória, Argel diz que Inter ainda está se 'reconstruindo'

"A gente perdeu um jogador importante, que é o D'Alessandro. Tinha um peso muito grande dentro da equipe, que jogava muito em função dele. Começamos a buscar uma nova forma de jogar, coletiva, diferente. Temos o compromisso com o resultado, com o torcedor, e compreendo isso. Mas, acima de tudo isso, a gente precisa reconstruir a equipe", disse Argel.

E, de acordo com ele, essa reconstrução começa com a utilização de todas as peças do elenco, dando chance aos garotos vindos das categorias de base. "Estamos reconstruindo o time e usando a garotada. Dos 14 jogadores que usamos oito eram da base. Ainda temos que evoluir, mas é uma reconstrução da equipe", reforçou.

As experiências foram vistas na vitória sobre o Avaí. Anderson começou jogando no lugar de Alex e Marquinhos saiu no intervalo para a entrada de Alisson Farias. "Vamos dar oportunidades a eles. Todos são versáteis. Assim, cobramos todos da mesma forma, mesma responsabilidade. Quem responder, vai ser o titular nessa equipe-base que estamos montando", prometeu.