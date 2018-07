Após vitória, Jorginho mantém confiança na 'salvação' do Vasco

A vitória sobre o Santos no último domingo, por 1 a 0, manteve as esperanças do Vasco de manter-se na Série A do Campeonato Brasileiro. A uma rodada para o fim da competição, a equipe ocupa a 18.ª colocação da tabela, com 40 pontos, e precisa vencer o Coritiba fora de casa no domingo, além de torcer para outros resultados, para não cair pela terceira vez em sua história. A tarefa é difícil, mas ninguém parece acreditar nela mais do que o técnico cruzmaltino Jorginho.

"A gente continua na mesma situação, afunilou mais ainda, falta apenas um jogo, mas já estamos nessa batida há muito tempo. Agora estamos próximo de concretizar ou não uma situação que estamos buscando. Continuo confiante, continuo acreditando e não vou duvidar que iremos alcançar nosso objetivo. Dependemos de outras equipes, mas precisamos, em primeiro lugar, fazer a nossa parte em Curitiba. Precisamos ganhar esse jogo para continuarmos com esperança. Tudo pode acontecer. Fé é o que não falta", disse.

Para conseguir manter o Vasco na Série A, Jorginho sabe que não basta confiar em seus comandados. A torcida para o Corinthians, que pega o Avaí em casa, e o Fluminense, que duela com o Figueirense em Florianópolis, será grande. E o treinador acredita no profissionalismo destas equipes, mesmo que elas já não tenham mais grandes ambições no Brasileirão.

"Realmente está muito difícil, pois não depende só do nosso resultado, mas confio em profissionais dignos da sua hombridade, do seu caráter. Eu vejo um Corinthians querendo bater recorde. Pode ser que poupe um ou outro jogador, mas eles já demonstraram contra o São Paulo que possuem um grande elenco. Acredito que o Corinthians fará uma grande partida e atingirá seu objetivo. Em relação ao Fluminense, eu conheço muitos jogadores que lá estão. Eu tenho certeza que esses profissionais de forma nenhuma vão jogar relaxados, pois são pessoas dignas nessa profissão. Eu acredito, sinceramente, que iremos alcançar o nosso objetivo", comentou.