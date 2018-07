Mano diz que rivais do Cruzeiro pelo G-4 jogarão pressionados O técnico Mano Menezes evitou o clima de empolgação dos 25 mil torcedores que compareceram ao estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, para ver o Cruzeiro vencer o Sport por 3 a 0 e ficar a apenas três pontos de uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro. O treinador destacou que está preocupado em "tentar fazer o melhor, independentemente do que for acontecer".