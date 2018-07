Após vitória, Renato Augusto promete 'vestir camisa' do Figueirense

Com a sensação de dever cumprido após superar o Coritiba por 2 a 1, neste sábado, no Itaquerão, o Corinthians aguarda um tropeço do Atlético Mineiro diante do Figueirense, neste domingo, em Florianópolis, para comemorar de vez o seu sexto título do Campeonato Brasileiro. Depois do sofrido triunfo, os jogadores admitiram que agora chegou o momento de virarem torcedores.

O meia Renato Augusto declarou, inclusive, que o domingo será dia de vestir a camisa do Figueirense, para que a conquista corintiana seja sacramentada ainda na 34ª rodada. "De repente pego a camisa que já troquei do Figueirense e coloco para ver se dá uma sorte e já somos campeões amanhã", disse.

Agora com 76 pontos e 14 de vantagem para o Atlético-MG, o Corinthians só não será campeão nacional em caso de uma tragédia inédita nas rodadas finais do Brasileirão. Até por isso, o volante Elias se emocionou após o triunfo sobre o Coritiba, definido com um gol de Lucca nos instantes finais, e se lembrou da sua passagem anterior pelo clube, quando esteve próximo de levar o título em 2010, mas não teve sucesso.

"Foi com gol no último minuto, como o corintiano gosta. A gente acaba se emocionando. A vitória deixa a gente bem perto. Passa um filme na cabeça, em 2010 eu perdi o título, disse que quando voltasse ganharia esse título para o Corinthians. E agora está próximo", celebrou.