Após vitória, São Paulo já treina de olho no César Vallejo

O elenco do São Paulo não teve descanso após a vitória por 4 a 0 sobre o Água Santa, no último sábado, no Pacaembu, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Nesta manhã, os jogadores voltaram a treinar no CT da Barra Funda, já de olho no jogo de volta da primeira fase da Copa Libertadores contra o peruano César Vallejo, marcado para a próxima quarta-feira, também no Pacaembu.

Os titulares no confronto com o Água Santa fizeram atividades regenerativas, divididas em quatro partes: exercícios aeróbios e de fortalecimento muscular no Reffis, corrida no gramado, alongamento e um complemento sob os cuidados do fisiologista Rogério Neves.

Enquanto isso, o restante do elenco treinou no comando do técnico Edgardo Bauza. O treinador dividiu os jogadores em dois times, que fizeram um exercício técnico em campo reduzido.

Essa atividade contou com a presença dos meio-campistas titulares Thiago Mendes, Paulo Henrique Ganso e Michel Bastos, que entraram durante a partida de sábado. Além disso, o goleiro Denis, que foi titular diante do Água Santa, fez um trabalho de aprimoramento de fundamentos ao lado de Renan Ribeiro e Léo.

Após empate por 1 a 1 no Peru, o São Paulo precisa de um empate sem gols na próxima quarta para se garantir no Grupo 1 da Libertadores, que já conta com River Plate (Argentina), The Strongest (Bolívia) e Trujillanos (Venezuela).