Após vitória, Abel Braga mostra irritação com erros do Internacional

PORTO ALEGRE - Ainda no embalo do título gaúcho, o Internacional estreou no Campeonato Brasileiro com o pé direito. Bateu o Vitória por 1 a 0 e jogou diante de sua torcida, de volta ao reformado Beira-Rio. Apesar dos motivos para comemorar, o técnico Abel Braga se mostrou irritado ao fim da partida.

"O Inter me satisfez com a vitória. Mas cedemos muitos contra-ataques para o Vitória, apesar de eles não terem criado nenhuma chance clara de gol. Saí de campo nervoso e chateado", disse o treinador, sem dar nomes aos jogadores que motivaram sua irritação. "Me irritei com muita gente. Prefiro falar para eles na terça-feira. O time teve mal como um todo. É uma equipe que cria muito. Mas o que perdemos de bola dominada, de posse de bola foi um absurdo", comentou.

Já o capitão D''Alessandro saiu insatisfeito com o aproveitamento do ataque. "Merecíamos fazer mais dois ou três gols, mas foi importante o resultado", disse o meia. O único gol da partida foi marcado por Aránguiz logo aos 5 minutos do primeiro tempo.

O gol levantou a torcida, que pôde voltar a assistir jogos no Beira-Rio. "A torcida foi perfeita. Nos 15 minutos finais, eles começaram a cantar e apoiar. Foi uma força anímica muito grande. Pena que foi no meio de um feriadão. Tenho certeza que no próximo jogo estará lotado", disse Abel Braga.

"É muito bonito ver o Beira-Rio assim. Temos uma casa maravilhosa, moderna, de Copa do Mundo. O torcedor colorado pode ser o grande destaque desta temporada", complementou o vice-presidente de futebol, Marcelo Medeiros.