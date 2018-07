Após vitória, Barcelona treina sem Messi, Iniesta e Daniel Alves

Um dia após o Atlético de Madrid por 1 a 0 no jogo de ida das quartas de final da Copa do Rei, no Camp Nou, o time do Barcelona realizou na manhã desta quinta-feira um treino visando o duelo deste sábado, contra o Elche, fora de casa, pelo Campeonato Espanhol. E o trabalho não contou com as presenças de Lionel Messi, Iniesta e Daniel Alves, que ficaram realizando trabalho específico fora do gramado.

O atacante argentino, o meia espanhol e o lateral brasileiro, porém, foram apenas poupados da atividade e deverão treinar normalmente nesta sexta-feira, quando o técnico Luis Enrique deverá definir os relacionados para a partida deste sábado.

O treinamento leve de recuperação dos atletas após o desgaste provocado pelo jogo diante do Atlético de Madrid ocorreu sob temperatura baixa nesta quinta. Neymar, que defendeu o time catalão nesta quarta, treinou usando luvas e gorro.

E se Neymar treinou, Daniel Alves não foi o único brasileiro que não foi para o campo nesta quinta no Barça. O lateral-direito Douglas, que sofreu lesão muscular em um treino no último domingo que o deixará de três a quatro semanas sem poder atuar, ficou realizando um trabalho com os fisioterapeutas do clube.

O defensor Jérémy Mathieu, por sua vez, realizou uma atividade específica dentro do gramado, separado dos seus companheiros, depois de ter ficado fora das últimas partidas do Barcelona por causa de dores no tendão de Aquiles.