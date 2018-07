Após vitória, Carille e jogadores tratam de conter euforia no Corinthians

O técnico Fábio Carille e os jogadores do Corinthians trataram de conter a euforia da torcida após a vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, no último domingo, no Rio, pela 16.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Depois de dois empates seguidos, o time voltou a vencer e abriu nove pontos de vantagem (40 a 31) para o Grêmio, o segundo colocado.

"Não fico pensando em título, é só jogo a jogo", disse Fábio Carille. "Não posso pensar lá na frente, penso no Patriotas (nesta quarta-feira, em São Paulo, pela segunda fase da Copa Sul-Americana) e depois no Flamengo (domingo, pelo Brasileirão)".

Autor do gol da vitória no estádio do Maracanã, o zagueiro Balbuena seguiu o discurso do treinador. "A luta continua, tem muito jogo pela frente. Vamos descansar e pensar no jogo de quarta-feira", afirmou o paraguaio.

O Corinthians chegou no último domingo à marca de 30 jogos sem derrotas na temporada. "Mais do que invencibilidade, o que me traz satisfação é que são 26 jogos sem tomar gol em 43 partidas oficiais no ano", comemorou Fábio Carille.

O elenco do Corinthians volta aos treinos na tarde desta segunda-feira. Contra o Patriotas, no estádio Itaquerão, existe a possibilidade de Fábio Carille poupar alguns titulares. No jogo de ida, na Colômbia, as equipes empataram por 1 a 1.