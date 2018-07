Após vitória, Carille se diz surpreso com recorde de 47 pontos

Com a vitória sobre o Sport por 3 a 1, neste sábado, no Itaquerão, o Corinthians bateu o recorde de pontos em um mesmo turno do Campeonato Brasileiro. A marca pertencia ao Cruzeiro de 2003, que havia atingido 47 pontos, mas com quatro jogos a mais. O técnico Fábio Carille confirmou estar surpreso com a marca - o Corinthians foi campeão invicto do primeiro turno.

"Não tenho explicação. Estou surpreso e feliz pelos 47 pontos. É surpreendente, mas mostra a valorização de um trabalho e de um grupo. Não vou cansar de oportunidade no Corinthians e também pelo grupo que tenho na mão. Não é fácil ter um grupo que cumpre exatamente todas as determinações", afirmou o treinador em entrevista coletiva, no estádio do Corinthians.

Embora o time tenha 11 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Grêmio, que vai jogar neste domingo com o Atlético Mineiro, Carille evita falar na possibilidade de conquista do título. "Precisamos de confirmar no segundo turno. São 19 jogos e 57 pontos em disputa. Muita coisa vai acontecer. Não podemos afrouxar. Precisamos da mesma entrega no dia a dia de treinamentos e a mesma determinação", disse Carille.

Em função do adiamento do jogo contra a Chapecoense, que vai realizar amistosos na Europa, o Corinthians ficará duas semanas sem atuar. O próximo jogo no Campeonato Brasileiro será apenas em 19 de agosto, diante do Vitória. "Precisamos de inteligência para aproveitar esse período. Vamos recuperar alguns jogadores, fortalecer outros e saber dosar os treinamentos", disse o treinador.