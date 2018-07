Após vitória com gols de Cissé, Newcastle mira Liga Europeia

A vitória consolidou o clube na sexta colocação com 50 pontos faltando oito partidas, como o Chelsea, que está em quinto com um saldo de gols melhor.

O Newcastle está oito pontos à frente do sétimo colocado Liverpool, que tem vaga garantida na Liga Europa após ter conquistado a Copa da Inglaterra, e dez pontos acima do arquirrival Sunderland, oitavo na tabela.

Na prática o Newcastle selou o jogo nos primeiros 12 minutos, com Cissé abrindo o placar já aos seis minutos chutando da pequena área.

Ben Arfa dobrou a vantagem com um contra-ataque rápido, e Cissé fez o terceiro depois de um lance coordenado com Ben Arfa.

Foi o quinto gol de Cissé em seis atuações no Newcastle, mas ele saiu de campo de maca com a suspeita de uma lesão no joelho.

O Newcastle desperdiçou uma dianteira de três gols sobre o West Brom e permitiu o empate em 3 x 3 no último dia da temporada passado, por isso o time se assustou quando Shane Long aproveitou uma confusão na defesa para fazer 3 x 1 aos sete minutos do segundo tempo, mas garantiu os três pontos.

Manchester United e Fulham encerram a rodada na segunda-feira na casa do primeiro.

O Manchester City, que empatou com o Stoke em 1 x 1 no sábado, lidera a tabela com 70 pontos por superar o United na diferença de gols, seguido pelo Arsenal com 58 e Tottenham Hotspur com 55. O West Brom está em 14º com 36 pontos.