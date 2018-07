Corinthians provoca Guerrero após vitória: 'Acabou o caô!'

O Corinthians aproveitou a vitória por 1 a 0 diante do Flamengo para provocar o atacante Paolo Guerrero, ex-jogador do clube do Parque São Jorge: 'Acabou o caô!' postou o Twitter oficial do Corinthians. Além disso, um vídeo postado nesta segunda-feira pela TV oficial do Corinthians no YouTube também brincou com funk que havia virado mania entre os flamenguistas quando o peruano foi contratado: 'Acabou o caô!, o Guerrero chegou".

Quem marcou o gol do Corinthians foi o atacante Vagner Love, o substituto de Guerrero. Love marcou seu 11º gol no Campeonato Brasileiro e foi ovacionado pela torcida em Itaquera. Já o peruano foi vaiado quando pegava na bola. Irritado, Guerrero deixou o estádio de Itaquera sem dar entrevistas.