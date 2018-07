Após vitória, Cuca contém euforia por liderança do Palmeiras

Os 3 a 1 sobre o Santa Cruz, neste sábado, e a chegada à liderança do Campeonato Brasileiro não deixaram o técnico Cuca, do Palmeiras, aliviado com a equipe. Após a vitória no estádio Allianz Parque, em São Paulo, o treinador explicou que tem notado seguidas falhas da defesa que vão merecer trabalhos específicos de posicionamento para não permitir a perda de pontos nas próximas rodadas.

"Tenho que trabalhar mais a defesa. Esses lances que aconteceram, eu identifiquei a raiz. Cabe agora que eu trabalhe", afirmou Cuca em entrevista coletiva após a partida. O gol do Santa Cruz, marcado de cabeça por Grafite, foi o que despertou a preocupação do treinador com os zagueiros. "Tomamos um gol de impedimento, mas foi em um lance difícil para o bandeirinha ver. Não temos nem o que questionar", comentou.

Sob o comando dele, foi o primeiro gol sofrido pelo Palmeiras no Allianz Parque. Em seis jogos foram seis vitórias da equipe dona do melhor ataque da competição, com 19 gols. "Escalamos um time leve, com muita posse de bola e movimentação contra o Santa Cruz. Fomos felizes para fazermos os gols. Tivemos 23 chances. Isso significa que a cada dois minutos de bola rolando, tivemos uma oportunidade para marcar", afirmou.

Cuca ressaltou que como no mês de junho o calendário prevê a realização de duas partidas por semana, é importante revezar jogadores para evitar desgastes ao mesmo tempo em que é necessário manter a regularidade. O Palmeiras vai fechar a rodada na liderança caso o Internacional perca neste domingo para o Figueirense, em Florianópolis.

"O Inter está com 79% de aproveitamento, é um absurdo. Não penso tanto na liderança agora. Quero ser o líder só na última rodada. Se não der, vamos tentar levar o time para a Libertadores. Vamos pensar jogo a jogo. Terça já temos o América-MG. Temos que estar inteiros", disse.