Após vitória, Cuca exalta reservas do Atlético-MG O técnico Cuca ficou satisfeito com a atuação dos reservas do Atlético Mineiro na vitória por 3 a 2 sobre o Criciúma, domingo, no Estádio do Independência, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Para o treinador, o time teve desempenho consistente e poderia ter conseguido um placar mais dilatado diante do volume de jogo apresentado.