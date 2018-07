Após vitória da Inglaterra, Kane mira alcançar marca de Ronaldo: 'Seria incrível'

Artilheiro da Copa do Mundo da Rússia, com seis gols, Harry Kane passou em branco pela primeira vez no torneio, mas, com a vitória da Inglaterra por 2 a 0 sobre a Suécia que garantiu a equipe na semifinal, neste sábado, em Samara, o centroavante terá pelo menos mais dois jogos para alcançar a marca de Ronaldo.

Em entrevista após a partida, Kane disse que está atrás do feito do ex-atacante, que foi o último jogador a marcar oito gols em uma única Copa. O brasileiro conquistou este feito no Mundial de 2002, disputado na Coreia do Sul e no Japão e que terminou com o pentacampeonato da seleção brasileira.

"É indescritível. Tem sido uma grande campanha até aqui. A ideia, para mim, é ajudar o time. Espero que consiga continuar a marcar. Seria incrível (chegar aos oito gols de Ronaldo)", disse Kane, que poderá igualar ou até ultrapassar o Fenômeno na semifinal ou em uma eventual final. Ou, então, na disputa de terceiro lugar.

O triunfo sobre os suecos foi conquistado a partir de jogadas de bolas aéreas, a principal arma dos ingleses. Com dois cabeceios certeiros, o zagueiro Maguire abriu o placar e o meia Dele Alli selou a vitória. Maguire reconheceu que as jogadas são treinadas e poderiam definir a partida.

"Estávamos conscientes do que foi treinado. Sabíamos que as jogadas de bola parada podiam definir a partida. O cruzamento de Lingard a Dele Alli foi muito trabalhado nos treinamentos", destacou. "Tivemos o controle da bola na partida. Temos que dar crédito ao técnico e aos jogadores pelo trabalho. É fruto de uma preparação muito bem feita", continuou o defensor.

De volta a uma semifinal de Copa depois de 28 anos, a seleção inglesa enfrentará na próxima fase o vencedor do confronto entre Rússia e Croácia, que se enfrentam ainda neste sábado, às 15 horas (de Brasília), em Sochi. O confronto da seleção inglesa que valerá uma vaga na grande decisão está marcado para a próxima quarta-feira, também às 15 horas (de Brasília), no estádio Luzhniki, em Moscou.

"Nós sabemos que temos um jogo importante pela frente. É a semifinal. Estamos nos sentindo bem e confiantes. Controlamos o jogo e vamos seguir em frente. Queremos dar orgulho ao nosso país", concluiu Kane.