Após vitória, Diniz exalta jovens do São Paulo e elogia Vitor Bueno

Após a vitória do São Paulo sobre o Fluminense, o técnico Fernando Diniz exaltou os jovens jogadores do elenco, que fizeram a diferença neste domingo, e elogiou Vitor Bueno, alvo recorrente da torcida. O treinador afirmou que não pretende "descartar jogadores" em fase ruim.

"Foi muito bom para o Bueno fazer o gol. Esse futebol que a gente vive tem uma premissa de descartar jogador que passa por uma fase ruim. As pessoas têm que ter a chance de retomar. Igor está retomando, o Bueno está retomando. Se não, a gente perde todo mundo. Temos sempre que estar apoiando e não entrar na roda do sistema. Quem joga mal hoje parece que é ruim para sempre. Não é assim que funciona aqui", disse Diniz.

Vitor Bueno marcou o último gol da vitória por 3 a 1, aos 46 minutos do segundo tempo. Antes dele, balançaram as redes o jovem Brenner, de 20 anos, e Luciano. "O Brenner é um cara que tem o carisma do gol e, além de fazer gol, está melhorando muito a parte tática, está com cada vez mais noção de ajuda na marcação e na movimentação no ataque, que não é só o gol."

Diniz exaltou também Igor Gomes, de 21 anos. "Ele trabalha muito. Sempre apostei e aposto muito. Não estou falando agora porque ele entrou bem, falei depois do jogo do Atlético-MG (derrota por 3 a 0, na rodada passada). Acho que as coisas começaram a virar para ele. É trabalhador nato, tem tudo a ver com aquilo que eu penso do futebol e da vida. No momento difícil dele, nunca esmoreceu, nunca deixou de trabalhar", comentou.

O treinador guardou elogios ainda para Gabriel Sara, outro jogador de apenas 21 anos. "Vocês não me perguntaram, mas quero falar do Sara. Ele é super importante taticamente, se movimenta o tempo todo, ajuda na marcação e é muito talentoso. É questão de tempo, eu acho, para começar a aparecer a parte técnica, que todo mundo olha. Mas ele contribui muito em todas as fase do jogo", afirmou o treinador do São Paulo.