Após vitória do Atlético-MG, Alerrandro dedica gol à filha recém-nascida

Preocupado com o confronto contra o Defensor, do Uruguai, na próxima quarta-feira, pela terceira fase preliminar da Copa Libertadores, o técnico Levir Culpi, do Atlético-MG, mandou um time misto na vitória sobre o Tupi por 2 a 0, neste sábado, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro. Autor de um dos gols e destaque na partida, o atacante Alerrandro dedicou o tento à sua filha recém-nascida.

"Fico feliz pela minha filha, pelos gols. É fruto de muito trabalho, venho trabalhando muito com o professor Levir. Então é um gol importante pra mim e para a minha família", comentou o jovem de apenas 19 anos. Emanuela, filha de Alerrandro, nasceu prematura há duas semanas. Durante o período, o atacante marcou seus dois primeiros gols como profissional do Atlético-MG.

Outro que aproveitou a oportunidade foi o atacante Maicon Bolt. "Espero ter atuações melhores que essa. Com um pouco de ritmo, vou melhorar em campo. O time fez uma boa partida, mostrou que tem um elenco forte. Vamos focados na Libertadores e no Mineiro", acrescentou.

Apesar dos reservas em campo, a comissão técnica do Atlético-MG fez um trabalho com os titulares neste sábado, na Cidade do Galo, visando o jogo de quarta-feira.

A vitória deste sábado colocou o time alvinegro na liderança provisória com 16 pontos. Neste domingo, Cruzeiro e América-MG se enfrentam no mesmo Independência - cada um tem 14. Quem vencer toma a liderança do Atlético-MG, que vai torcer pelo empate.