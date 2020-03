Guerrero valoriza esquema ofensivo de Coudet no Internacional

Com uma atuação brilhante no segundo tempo, liderada por Paolo Guerrero, o Internacional estreou na fase de grupos da Copa Libertadores com vitória sobre a Universidad Católica por 3 a 0, no Beira-Rio. Após o apito final, o atacante parou para falar com a imprensa e comemorou o triunfo da equipe nesta terça-feira, elogiando o trabalho do técnico Eduardo Coudet.

"A gente fez uma grande partida. Nos preparamos para isso. Os jogos (de Libertadores) são muito intensos. Mas estamos sempre preparados para esse tipo de jogo. Feliz por termos saído com os três pontos", afirmou Guerrero, que completou. "Estamos fazendo o que o professor (Coudet) pede. Ele gosta de muitas jogadas ofensivas. E cabe a mim ficar ligado para aproveitar as jogadas criadas por meus companheiros. Uma hora o gol tinha que sair", finalizou.

O goleiro Marcelo Lomba classificou a atuação como a "melhor da temporada". "Foi a nossa melhor atuação no ano. Tudo que treinamos executamos no jogo. Temos que ter paciência. Estamos encorpando, aperfeiçoando nossa maneira de jogar. Foi uma grande atuação no segundo tempo. Estou feliz por essa crescente. Está todo mundo à disposição para dar o melhor para o Inter", analisou o goleiro, já na zona mista o estádio.

Agora, o Inter tenta esquecer o Gre-Nal pela Libertadores para focar no Brasil de Pelotas, próximo adversário no Campeonato Gaúcho. O jogo será no domingo, às 19h, no Beira-Rio. Na quinta-feira, reencontrará o rival na Arena Grêmio.