Após vitória do Santos, Muricy Ramalho se irrita ao defender Neymar

SANTOS - O técnico Muricy Ramalho não escondeu irritação, neste sábado, com as perguntas que respondeu sobre Neymar após a vitória do Santos por 2 a 1 sobre o Guarani, na Vila Belmiro, onde o atacante ficou sem marcar gols pelo quarto jogo seguido, mas ajudou a sua equipe a assumir a liderança provisória do Campeonato Paulista.

O treinador se irritou ao ser questionado sobre o atraso do astro ao treino da última sexta-feira, no CT Rei Pelé, e também ao ser indagado se o grande número de compromissos comerciais do atleta com patrocinadores pessoais está atrapalhando o desempenho do craque dentro de campo.

"Não falo mais disso. É bobagem. Estamos enchendo o saco do moleque. É uma fofoca do caramba. Tem de se preocupar com ele em campo. Nosso País é muito hipócrita. Temos de deixar o moleque em paz, parar de pegar no pé dele. Ele é igual a todos nós, erra como todos e precisa ser feliz", ressaltou o comandante, em entrevista coletiva, na qual elogiou o desempenho de Neymar diante do Guarani, embora tenha admitido que o atacante desperdiçou várias oportunidades de marcar.

"O Neymar voltou a dar trabalho para a zaga adversária, mas perdeu muitos gols. Se vermos a quantidade de gols que perdemos nos dois tempos, era pra ser mais tranquilo o jogo. Ele realmente deu trabalho", completou Muricy, que ainda enalteceu a criatividade do setor ofensivo da equipe santista.

"Hoje (sábado) criamos muito. Fazia tempo que a gente não criava tanto assim. Contra o Corinthians fizemos isso, contra o XV de Piracicaba também, mas hoje foi demais, criamos muito", enfatizou.