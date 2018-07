Após vitória do São Paulo sobre o Santos, Leão ironiza: 'Aprendi a dirigir a Ferrari'

SÃO PAULO - Emerson Leão teve motivos em dobro para ficar "muito satisfeito" com a vitória do São Paulo sobre o Santos, neste domingo, no Morumbi, pelo Paulistão. A felicidade veio não apenas pelo fato de o time ter feito uma grande partida, sua melhor no ano, ter vencido um rival direto e encerrado a sina em clássicos. Mas também porque Lucas, bastante criticado por ele uma semana antes, fez uma partida memorável.

Tanto é que na entrevista coletiva após o jogo, logo em sua primeira resposta, Leão provocou o empresário de Lucas, Wagner Ribeiro, que durante a semana disse que o craque era uma Ferrari na mão de quem não sabia dirigir. "Esta semana eu fiz autoescola e aprendi a dirigir a Ferrari", se vangloriou o treinador, irônico como sempre. O recado foi dado.

Leão foi só elogios à equipe. "O São Paulo fez um jogo excelente. Estou muito satisfeito. Satisfeito em como o time correu, como o time se empenhou, como se abraçou depois dos gols, como o Lucas se empenhou." Para ele, o São Paulo teve condições de matar o jogo com 25 minutos do primeiro tempo. Mas as diversas chances perdidas não foram grande problema. "Nós defendíamos corretamente e atacávamos melhor ainda. Construímos coisas boas em termos de destruição do adversário." Ganso esteve apagado e Neymar não foi o Neymar de sempre, embora tenha feito o seu gol.

O treinador também explicou a substituição de Luis Fabiano por Edson Silva no segundo tempo. De acordo com Leão, a orientação de recuar vinha desde a parada técnica. "Falei para ele: "é um na frente e o resto todo atrás. O Fabiano fica na frente, todos os outros trabalham por ele". O técnico tricolor lembrou que a alteração teve influência direta na vitória. "No terceiro gol, o Cortez só apareceu de ponta-esquerda na área porque tinha a proteção do Edson pela esquerda."

LEÃO COBROU O JUIZ

Diante de tantos elogios, sobrou crítica só à atuação do árbitro Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza por causa da expulsão de Rodrigo Caio, no começo do segundo tempo. "Quem fez falta primeiro foi o Neymar. O toque que ele deu foi menor do que o que Lucas deu no Neymar, que nem falta ele marcou e que também foi sem querer."