Após vitória, Dorival convoca torcida do Atlético-MG

Embalado pela vitória de quarta-feira na Copa Sul-Americana, o técnico Dorival Júnior convocou a torcida do Atlético Mineiro para o jogo de domingo, contra o Avaí, rival direto na briga para escapar do rebaixamento. A partida será disputada na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG).

"Será um jogo fundamental, talvez o mais importante do Campeonato Brasileiro para o Atlético, e vamos precisar contar com o nosso torcedor, comparecendo em grande número e, acima de tudo, incentivando a equipe até o último momento e lutando minuto a minuto com o nosso grupo", destacou o treinador.

Com duas vitórias em três jogos no Brasileirão, o Atlético tem se recuperado na tabela nas últimas rodadas. Chegou aos 28 pontos está a apenas dois do Avaí, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

"A participação da torcida será fundamental, como foi diante do Corinthians, onde ela fez a diferença. Esse é o momento do torcedor atleticano mostrar a sua cara novamente. Por isso, peço que ele compareça, prestigie e vá incentivar a equipe, já que é um momento decisivo da competição", reforçou Dorival.