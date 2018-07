Após vitória, Ceni vê próximos jogos contra líderes como decisões

O goleiro Rogério Ceni disse que as duas próximas rodadas serão fundamentais para o São Paulo saber qual papel terá no Campeonato Brasileiro. Após bater o Cruzeiro por 1 a 0, neste domingo, no Morumbi, o time enfrentará o líder e depois o vice-líder da competição, confrontos que para o capitão vão definir qual o real nível da equipe em comparação aos concorrentes mais fortes.

A vitória sobre a equipe mineira deixou o São Paulo mais perto da ponta da tabela e mais confiante para enfrentar na próxima quarta-feira o Atlético-MG, em Belo Horizonte. Na sequência o compromisso será com o Corinthians, no Morumbi. "Será um teste, mas não podemos deixar o Atlético-MG abrir oito pontos de diferença. Passam a ser dois confrontos com líderes para dar noção do nosso time, para saber o que podemos fazer no campeonato", disse o goleiro ao deixar o campo.

Com 27 pontos, contra 30 do Corinthians e 32 do Atlético-MG, o São Paulo tenta acabar com a irregularidade e se firmar no bloco dos líderes. "De 24 pontos em casa, fizemos 20. Temos que levar em conta que nos anos de campeão brasileiro não tínhamos esse aproveitamento, mas pontuávamos melhor fora de casa. Nossa campanha não é de título", analisou o goleiro. Ao todo a equipe tem 60% de aproveitamento dos pontos.

Ceni reconheceu que, contra o Cruzeiro, o São Paulo ganhou mais pelo empenho do que pela boa atuação e por isso explicou que a chance de obter um bom resultado contra o líder na quarta-feira passa a ser importante para dar mais ânimo ao time. "A confiança de quem lidera é sempre alta, então é importante tentarmos quebrar isso", comentou.