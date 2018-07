Corinthians inicia maratona por Libertadores no Chile

O Corinthians inicia nesta segunda-feira uma maratona para enfrentar o Cobresal, quarta-feira, em sua sua estreia na Libertadores. Após a vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo pelo Campeonato Paulista, o time retorna ao treinos pela manhã no CT do Parque Ecológico. À tarde, às 17h, a delegação embarca para Santiago, no Chile. Na terça-feira, o time treina no CT da Universidad do Chile, na capital chilena.

Na quarta-feira, dia do jogo, os jogadores viajam em voo fretado para El Salvador, local da partida contra o Cobresal. O Corinthians ficará menos de 24 horas na cidade, localizada no meio do deserto do Atacama.

Na quinta-feira pela manhã, a delegação faz o trajeto de 1 mil quilômetros entre El Salvador e Santiago novamente em voo fretado. Ainda na capital chilena, equipe ainda faz um treino de recuperação física à tarde.

O desembarque em São Paulo está previsto apenas para a madrugada de sexta-feira. No domingo, o Corinthians volta a campo pelo Campeonato Paulista, quando enfrenta a Ferroviária, em Araraquara.