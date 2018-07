Após vitória em clássico, Levir vê Santos na briga pelo título da Libertadores

Empolgado com a vitória do Santos sobre o Corinthians por 2 a 0, neste domingo, na Vila Belmiro, o técnico Levir Culpi afirmou que o time tem condições de vencer a Libertadores. Nesta quarta-feira, o time viaja para o Equador para enfrentar o Barcelona na primeira partida das quartas de final. "Enfrentar o primeiro lugar, com ótima qualidade, e vencer... Para mim, dá a certeza que podemos vencer a Libertadores", disse o treinador em coletiva de imprensa na Vila Belmiro.

O treinador baseia sua avaliação não apenas na atuação tática da equipe, mas também no aspecto emocional. Levir afirma que o time viaja em alto astral para a Libertadores. "Quem diria que faríamos 2 a 0 no Corinthians? Temos tido uma regularidade, podemos ganhar qualquer jogo. Estamos vivos e motivados. Podemos até ser campeões invictos (da Libertadores). Seria maravilhoso. Podemos enfrentar qualquer time da América do Sul se administrarmos a questão física", disse Levir.

O Santos viaja neste domingo para o Equador. Para a partida, Levir não contará com o zagueiro Gustavo Henrique (dores no joelho), o atacante Copete (dores musculares na coxa), o meia Vecchio (preservado) e o atacante Nilmar (conjuntivite).