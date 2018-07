Após vitória, Lucas Lima avisa que já mira Europa

Principal destaque do Santos na vitória por 3 a 0 sobre o São Paulo neste domingo, o meia Lucas Lima não garantiu a sua permanência na Vila Belmiro para o segundo semestre deste ano. O jogador, inclusive, revelou que aproveitou o período em que ficou com a seleção brasileira na Copa América e pediu conselhos sobre o Zenit, da Rússia, para o atacante Hulk e informações a respeito do PSG para o zagueiro Marquinhos.

"No futebol a gente nunca pode dizer nunca. O Hulk falou muito bem de lá, a gente procura saber do lugar, para ter um pouco de noção. Pergunto para o Marquinhos também, do PSG. A gente aqui procura saber um pouco mais para quando chegar lá já estar sabendo das coisas", admitiu Lucas Lima. O presidente Modesto Roma Junior afirmou que ainda não recebeu nenhuma proposta por Lucas Lima e aconselhou o jogador a ficar pelo menos mais um ano e meio no Santos.

"Queremos que o Lucas fique na Vila. O Lucas tem um futuro brilhante. Eu acho que ele pode esperar até o fim de 2017 para sair e vai ser muito bom para ele. É isso que conversamos", disse. O técnico Dorival Junior também fez um apelo público para que Lucas Lima não seja vendido. Ele destacou que o Santos só conseguirá brigar por mais títulos esse ano se não negociar seus principais jogadores. Além de Lucas Lima, podem deixar a Vila Belmiro nesta janela de transferências os atacantes Gabigol e Ricardo Oliveira. Dorival também pediu reforços.

"Se quisermos realmente procurar algo que valha a pena, temos de tentar manter todos os atletas que estão aqui e procurar melhorar as condições do elenco com a chegada de mais um ou outro companheiro para fortalecer. Por isso, não conto com a saída de ninguém até o final do ano", disse Dorival.

REFORÇO

A diretoria negocia a contratação do zagueiro Alex. Revelado pelo Santos em 2001, o jogador disputou a última temporada pelo Milan. “Há um abismo salarial, mas vamos tentar”, disse Modestinho. De acordo com o presidente, o zagueiro é o único reforço que está nos planos da diretoria, independentemente da quantidade de jogadores que podem deixar clube. “De qualquer forma, ele fecharia o elenco.”