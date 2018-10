Após vitória em clássico, Santos inicia semana com indefinição sobre Bambu

Apesar da vitória no clássico de sábado diante do Corinthians, o clima na reapresentação do Santos nesta terça-feira não deverá ser dos mais leves. Isso porque, nos últimos dias, cresceu a indefinição sobre a situação do jovem zagueiro Robson Bambu, que pode deixar o clube.

Desfalque no clássico por causa de um problema físico, Bambu foi assunto no sábado. Seu contrato com o Santos chega ao fim no próximo dia 10 e a renovação segue emperrada. Na zona mista, o presidente do clube, José Carlos Peres, chegou a mostrar otimismo ao falar sobre a negociação, mas a novela ainda promete render novos capítulos.

Isso porque Bambu já teria recusado a proposta do Santos. Diante do imbróglio, o Atlético-PR se aproximou e, inclusive, já teria oferecido um pré-contrato ao jogador. A tendência é que a questão seja resolvida nos tribunais.

Enquanto isso, Bambu segue se recuperando de um problema muscular. O Santos se reapresenta nesta terça e inicia a preparação para o confronto diante do Internacional, na segunda-feira que vem, no Beira-Rio.