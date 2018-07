Após vitória em Curitiba, Mano exalta 'melhor atuação' do Cruzeiro no Brasileirão

O técnico Mano Menezes ficou muito satisfeito com a atuação do Cruzeiro na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético Paranaense, na noite de quarta-feira, na Arena da Baixada, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele avaliou que o time fez a sua melhor atuação no torneio e está em crescimento, fruto, na sua visão, do trabalho que vem sendo realizado na Toca da Raposa II.

"Ao meu ver fizemos taticamente a melhor atuação no Campeonato Brasileiro, num lugar onde sempre foi muito difícil para todo mundo jogar, mesmo com o Atlético-PR enfrentando este momento. Foi uma equipe organizada (o adversário), que trabalhou bem a bola e procurou espaço, e o Cruzeiro quase nunca deu esses espaços. Então isso é sinal de evolução e me deixa contente, pois é atrás disso que estamos trabalhando. Sabíamos que uma hora ia acontecer por tudo que estamos vivendo diariamente, e o futebol é muito caprichoso, ele testa a gente a ser persistente naquilo que a gente acredita", declarou.

Mano apontou que o Cruzeiro teve maturidade para lidar com os momentos complicados no duelo com o Atlético-PR e festejou o crescimento do sistema defensivo do time mineiro, que vinha sendo alvo de críticas, mas que sofreu apenas um gol nas últimas duas partidas.

"Sempre digo que em jogos grandes tem momentos nossos e dos adversários. Você tem que saber enfrentar o momento do adversário, e o Cruzeiro melhorou nisso. Foi mais sólido defensivamente. Tomamos um gol em dois jogos, estamos trabalhando para estancar o número grande de gols que estamos sofrendo, voltamos a ser a equipe do início do Campeonato Brasileiro, e isso vai sustentando a equipe e dando a segurança de que quando ela fizer um ou dois gols, ela sustentará as vitórias como a de hoje", comentou.

Mano também lembrou que a vitória na noite de quarta-feira colocou o Cruzeiro na zona de classificação à Copa Libertadores, em quinto lugar, com 20 pontos. E agora ele espera que a equipe consiga se consolidar nesse seleto grupo.

"A gente leva para casa uma vitória importantíssima que dá três pontos num momento importante do campeonato e caminha, se Deus quiser, com a nossa competência e a competência de todo mundo, para permanecer no grupo de cima do campeonato", afirmou.

Embalado pelo segundo triunfo consecutivo no Brasileirão, o Cruzeiro voltará a jogar no próximo domingo, quando receberá o Flamengo, no Mineirão, pela 14ª rodada.