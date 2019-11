Após vitória em Gre-Nal, Everton revela meta do Grêmio: 'Queremos o G-4'

O Grêmio fez um jogo seguro e acabou levando a melhor ao derrotar o Internacional pelo placar de 2 a 0, em partida realizada na noite deste domingo, em Porto Alegre, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Everton Cebolinha comentou sobre a meta da equipe de Renato Gaúcho, após eliminações duras na temporada.

"Ficamos muito felizes pela vitória, pelo desempenho do grupo. Acho que não deixamos eles criarem nenhuma chance na partida. Está todo mundo de parabéns. Depois das eliminações (Libertadores e Copa do Brasil), estamos mirando o G-4. É continuar nessa pegada para o final da competição estar entre os quatro primeiros", declarou Éverton.

Autor do gol que abriu o caminho na vitória do Grêmio, Pedro Geromel enalteceu o grupo após vencer o Gre-Nal 422. "O gol é fruto do trabalho. Independente de quem faz, o importante é a vitória. Vencemos um jogo importantíssimo, que nos dá uma certa tranquilidade para a reta final da competição", completou o zagueiro.

Já o volante Matheus Henrique comemorou o fato de seguir invicto em clássicos contra o Inter. "Eu quero manter essa meta de nunca perder o clássico. Por isso entro pilhado. O grupo está de parabéns. Fizemos um grande jogo e conquistamos três pontos importantes na tabela", finalizou.

Em 2019, o Grêmio venceu dois jogos e empatou três diante do arquirrival. A vitória no Brasileirão, levou o clube aos 50 pontos, na quinta posição, deixando o Inter em sétimo, com 46.