Após vitória, Fábio Santos vê Corinthians perto de entender métodos de Sylvinho

A vitória por 1 a 0 sobre o América-MG, primeira do Corinthians sob o comando de Sylvinho, foi celebrada com alívio pelo lateral-esquerdo Fábio Santos, autor do único gol deste domingo no Independência, em cobrança de pênalti. De volta ao time titular após perder a vaga para Lucas Piton, o experiente jogador acredita que o resultado foi um sinal importante de que o elenco está assimilando o estilo do novo treinador.

"Vitória importante demais. A gente sabe o que a gente tem passado nas últimas semanas, então é importante para a sequência do trabalho, para a gente confiar no trabalho do Sylvinho, que acabou de chegar com uma metodologia nova, na qual a gente acredita muito. A gente quer montar um grupo forte para fazer um campeonato justo", avaliou o lateral em entrevista na saída do gramado.

Antes de reencontrar a vitória diante do América-MG, o Corinthians vinha de duas derrotas seguidas para o Atlético Goianiense. Depois de perder por 1 a 0 na estreia do Brasileirão, o time paulista reencontrou os goianos na rodada de ida da terceira fase da Copa do Brasil, na última quarta-feira, e perdeu por 2 a 0.

Precisando de uma vitória por três gols de diferença no jogo de volta, para avançar direto, os corintianos ainda têm muito a melhorar se quiserem completar a missão. Isso porque, neste domingo, apesar da vitória, a equipe não mostrou muito poder ofensivo. Ciente das deficiências, Fábio Santos espera que a reabilitação traga mais confiança. "Tem muita coisa para melhorar, a gente sabe disso. Todo mundo tem que acreditar mais em si próprio, nos companheiros. O resultado traz confiança, essa tranquilidade para a sequência do trabalho", comentou.

A decisão contra o Atlético Goianiense está marcada para as 21h30 da próxima quarta-feira, no Antônio Accioly, em Goiânia. Caso não tenha poder de fogo para construir a vantagem de três gols, o Corinthians leva a decisão aos pênaltis se conseguir, ao menos, abrir dois gols de diferença.