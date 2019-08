Após vitória, Felipão vê 'quase nenhuma' vantagem para o Palmeiras

Embora o Palmeiras jogue por um empate com o Grêmio na próxima terça-feira para avançar à semifinal da Libertadores da América, o técnico Luiz Felipe Scolari disse que a vantagem "é quase nenhuma". A equipe alviverde venceu por 1 a 0 na noite desta terça-feira, em Porto Alegre, pela ida das quartas de final do torneio sul-americano.

Felipão lembrou da eliminação que o Palmeiras teve para o Internacional nas quartas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, o time alviverde venceu o duelo de ida por 1 a 0 no Allianz Parque, mas perdeu por 1 a 0 em Porto Alegre. A disputa foi para os pênaltis, e a equipe colorada avançou.

"Eu não sei o que pode mudar em relação ao Grêmio, posso falar do Palmeiras. Provavelmente vamos jogar dentro do nosso sistema normal, com muito respeito e cuidados. A história está mostrando que o Grêmio fora de casa ainda faz melhores jogos do que em casa. Temos uma vantagem não mínima, quase nenhuma. Sabemos que podemos tomar um gol, aí é tudo igual. Temos que administrar o resultado quando pudermos. A intenção não é a administração do resultado. Temos o exemplo da Copa do Brasil contra o Inter. Temos que ter muitos cuidados. O Grêmio tem qualidade com a bola. Temos que ser equilibrados", afirmou Felipão.

"As equipes têm dois estilos de jogar, com características diferentes, por isso jogamos de um jeito e eles de outro. Foi um jogo como sábado. Se tivéssemos que ter um vencedor no sábado, seríamos nós. Mostramos isso de novo hoje. Mas como eu já disse, essa vitória é muito importante, mas ainda não nos dá nada. Vamos tratar o jogo de terça-feira com o máximo equilíbrio que pudermos", analisou.

O treinador também exaltou a postura do seu time, que segurou o resultado mesmo após a expulsão de Felipe Melo aos 31 minutos do segundo tempo. "O time foi copeiro como o Grêmio é. Sempre que trabalhei no Palmeiras, tentei montar uma equipe que jogasse com essa entrega. Foram bem equilibrados. Enfrentaram o Grêmio, que é uma das equipes copeiras do futebol sul-americano, em igualdade", disse Felipão.

O duelo de volta entre Palmeiras e Grêmio acontecerá na próxima terça-feira, às 21h30, no Pacaembu, porque o Allianz Parque está reservado para receber o show da dupla Sandy e Junior.