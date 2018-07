Após vitória, Fluminense treina em quadra de tênis na Venezuela

RIO - A delegação do Fluminense só desembarcará no Brasil no início da manhã deste sábado, às 5 horas, após a vitória sobre o Zamora, por 1 a 0, na Venezuela. Longe das Laranjeiras, os jogadores que não começaram a partida de quinta-feira fizeram treino leve na quadra de tênis do hotel onde o tricolor ficou hospedado, em Barinas, nesta sexta.

Para o clássico de domingo, contra o Botafogo, o técnico Abel Braga já adiantou que só vai escalar "quem estiver 100%", já que os atletas terão pouco tempo para descanso. Uma última atividade antes do duelo está marcada para às 16 horas deste sábado, nas Laranjeiras.

O grupo que não viajou para a Venezuela treinou nesta sexta no Brasil. Entre os que fizeram atividade nas Laranjeiras, estavam Ricardo Berna, Gum e Márcio Rosário. O Fluminense está em terceiro lugar no grupo B da Taça Rio, com seis pontos, atrás de Bangu e Vasco.