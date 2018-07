Após vitória fora, Grêmio treina finalizações a gol

PORTO ALEGRE - O Grêmio fez 3 a 0 no Bahia, neste domingo, para conhecer sua primeira vitória fora de casa no Campeonato Brasileiro. Mas o técnico Renato Gaúcho não parece estar contente com o desempenho da equipe na cara do gol. O ex-artilheiro tricolor e hoje treinador comandou nesta segunda-feira um treino de finalizações para o elenco que fez apenas 15 gols nas 13 primeiras rodadas da competição.

Os jogadores que atuaram na Arena Fonte Nova realizaram trabalhos regenerativos no vestiário do Olímpico nesta tarde, enquanto os demais atletas participaram de um treinamento de conclusões à gol. Inicialmente recebendo a bola cara a cara com o goleiro, tendo que bater da entrada da área. Depois, finalizavam a partir de cruzamentos vindos do fundo do campo.

Depois da atividade, em entrevista coletiva, os irmãos Biteco comemoraram o gol que Guilherme marcou depois do passe de Matheus. Prêmio para o trabalho do pai/motivador Jorceli.

"Ele fez uma surpresa antes do jogo. Quando cheguei na Bahia ele disse que tinha mandado uma coisa pelo Matheus. Cheguei e vi um monte de fotos desde quando éramos pequenos, no Grêmio. Ele disse que era para lembrar de tudo que passei até chegar aqui. Que não poderia deixar cair agora. Aquilo me motivou muito", contou Guilherme.