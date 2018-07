Após vitória, Guaratinguetá demite Toninho Cecílio Apesar da vitória por 2 a 0 sobre o América-RN no último sábado, pela 24.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Toninho Cecílio não é mais o treinador do Guaratinguetá. A diretoria do clube informou o técnico da decisão na madrugada do sábado para domingo.