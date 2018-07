Após vitória, Internacional festeja volta da tranquilidade no Brasileirão

FLORIANÓPOLIS - Depois de acumular três derrotas seguidas, que culminaram na demissão do técnico Paulo Roberto Falcão, o Internacional voltou a vencer no Campeonato Brasileiro na noite da última quinta-feira, quando bateu o Avaí por 3 a 1, em Florianópolis, e assumiu a quinta posição da tabela, com 18 pontos. O resultado resgatou a tranquilidade de jogadores e dirigentes, que destacaram o fato após o confronto.

"Foi uma vitória para dar ainda mais tranquilidade para tomarmos as decisões. O mérito é todo dos jogadores. O Damião é craque. É um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro. Ele tem um futuro imenso", elogiou Fernandão, novo diretor-técnico do clube, ao comentar a atuação do atacante, que marcou um gol e participou das jogadas dos outros dois feitos pelo Inter nesta quinta.

Outro novo membro da diretoria do clube gaúcho, o vice-presidente de futebol Luís Anápio Gomes também não escondeu que um triunfo era fundamental para recolocar a equipe no rumo certo neste Campeonato Brasileiro. "É um jogo emblemático por todos os acontecimentos que passaram. A importância da vitória era muito grande para consolidar as atitudes. Sofremos um gol injusto e mostramos um poder de reação e organização muito grandes para virar a partida", analisou o dirigente.

O discurso de Gomes, por sua vez, esteve alinhado com o do presidente do Inter, Giovanni Luigi. Ele aposta que agora o time irá inicia uma nova fase de sucesso na competição nacional. "O Avaí só fez um gol em um pênalti inexistente. Foi uma vitória importantíssima. Os jogadores mostraram a união, a qualidade e a garra desse grupo. Tenho certeza de que vamos ter uma caminhada vitoriosa neste Brasileiro", opinou.

Já o técnico interino Osmar Loss comemorou a boa reação de sua equipe no segundo tempo do duelo com o Avaí, que saiu na frente com um gol de pênalti no final da etapa inicial. "O time teve um rendimento excelente. Todos os jogadores são importantes no grupo. O nosso time teve posse de bola, a pressão do Avaí não foi contundente. O importante é conter o adversário e chegar bem à frente", disse.

Um dos principais destaques do jogo da última quinta-feira foi o meia Andrezinho, que retornou ao Inter depois de ficar dois meses e meio afastado para se recuperar de uma fratura na perna. Após entrar em campo apenas aos 17 minutos do segundo tempo, ele marcou o gol de empate da equipe, participou da jogadas dos dois outros gols e festejou o seu bom retorno. "Esta é uma das partidas que vão ficar guardadas no meu coração. Foram quase três meses de sofrimento ficando parado na minha melhor fase no Inter. Teve um gosto mais que especial esta volta. Não poderia ser melhor", comemorou.