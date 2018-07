Após vitória, Joel Santana vê Vasco bem próximo do acesso

A vitória foi sofrida, mas o triunfo magro, por 1 a 0, sobre o ABC, deixou o Vasco mais próximo do acesso para a elite do futebol nacional, na visão do técnico Joel Santana. Após a partida, válida pela 34ª rodada da Série B, o treinador admitiu que o time não teve uma grande atuação, elogiou a equipe potiguar e destacou que o mais importante é a aproximação do objetivo.

"Foi um jogo sofrido e muito difícil. Enfrentamos o adversário que nos eliminou da Copa do Brasil. É um time difícil de ser batido. Foi um jogo de sofrimento, onde forçamos e fizemos o gol. No segundo tempo, eles jogaram por uma bola, mas demos oportunidades como nos jogos anteriores. A vitória foi boa devido ao momento. Estamos bem perto daquilo que queremos. Ainda não chegamos, mas estamos bem perto de chegar", afirmou.

A vitória do Vasco sobre o ABC foi acompanhada por 49.460 pessoas no Maracanã. E satisfeito com a presença do público, Joel agradeceu o apoio da torcida. "Nosso time estava precisando disso. A festa foi bonita. Nossa torcida está de parabéns. Ela veio e acreditou no nosso time. O apoio dela foi fundamental para a nossa vitória. O Maracanã esta bonito hoje. Todo mundo gosta de jogar assim", disse.

Com a vitória, o Vasco está com 59 pontos, na terceira colocação e seis de vantagem para o primeiro time fora da zona de acesso, o Atlético Goianiense. A equipe carioca volta a entrar em campo no próximo sábado, quando vai enfrentar o Ceará, no Castelão, pela 35ª rodada da Série B.