Após vitória, Levir diz que Santos ainda 'tem muito a melhorar'

O Santos ampliou a sua boa fase no Campeonato Brasileiro ao derrotar o Vitória por 2 a 0 na noite de quarta-feira, no Barradão, pela nona rodada, mas Levir Culpi fez questão de evitar qualquer euforia com a situação do time. Mesmo com 13 pontos somados nos últimos cinco jogos, o treinador apontou que a sua equipe ainda "tem muito a melhorar" e revelou preocupação com o desgaste físico dos jogadores para a sequência da competição.

"O resultado foi justo, mas, se considerarmos os erros que cometemos, existe espaço grande para o time melhorar. Jogamos bem, mas tivemos problemas que todo mundo viu. O principal é alternar jogadores que jogam continuamente. Alguns não estão conseguindo se manter em condição física para ter uma sequência de jogos. E isso é problema porque nós queremos títulos, mas os jogos estão afunilando, e ainda não estamos no período decisivo do Campeonato Brasileiro. Estamos pontuando bem, isso dá confiança e ânimo, o que pesa muito no futebol", disse.

O grande destaque do triunfo santista foi Copete. O atacante colombiano encerrou um jejum de nove jogos sem marcar ao fazer os dois gols da equipe e ganhou muitos elogios de Levir, que se declarou "impressionado" com o estilo do jogador. "Ele me impressiona muito, é velocista e finalizador. Ele é importante na bola parada também. É uma arma muito legal", afirmou.

Com a vitória de quarta-feira, o Santos chegou aos 16 pontos, em terceiro lugar no Brasileirão. O time volta a jogar no próximo sábado, quando vai receber o Sport, na Vila Belmiro, pela décima rodada.