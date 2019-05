Após vitória, Lincoln comemora oportunidade no Flamengo e dedica gol à mãe

Com os titulares poupados, os reservas do Flamengo deram conta do recado e bateram a Chapecoense na manhã deste domingo por 2 a 1, no Maracanã lotado, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogo foi importante para algumas peças do elenco do técnico Abel Braga, que vão mostrando que podem corresponder quando forem utilizados. Um desses destaques foi o jovem atacante Lincoln, de apenas 18 anos. Autor do segundo gol do jogo, ele comemorou a vitória e as oportunidades que vem recebendo na temporada.

"Esse gol teve uma importância fundamental. Eu me machuquei, voltei, estou buscando meu espaço, trabalhando, e graças a deus hoje pude fazer o gol", afirmou na saída do gramado.

O jogador aproveitou ainda para aproveitar o dia das mães e dedicar o gol à sua mãe, dona Luciene, que não foi ao Maracanã o e acompanhou a partida de casa. "É um gol para a Dona Luciene. Parabéns pelo seu dia, mãe. Eu te amo", disse.

Lincoln ganhou a titularidade pois a maioria dos reservas foi preservada em razão da proximidade da partida no Maracanã com o duelo diante do Corinthians, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo do mata-mata está marcado para a próxima quarta-feira, às 21h30, em São Paulo.