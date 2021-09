Após vitória, Luan mira novos objetivos no Brasileiro: 'O que o São Paulo merece'

Um dos destaques da vitória por 2 a 1 sobre o Atlético Goianiense, neste domingo, o volante Luan confia que o São Paulo pode buscar novos objetivos no Campeonato Brasileiro, única disputa que restou ao clube na temporada após a eliminação para o Fortaleza na Copa do Brasil. Embora ainda esteja perto da zona de rebaixamento, o time conseguiu amenizar a pressão criada após uma série de tropeços.

Em 12º lugar, com 25 pontos, o São Paulo está no meio da tabela, por isso Luan avalia que já é o momento de pensar em outras metas além da briga para não entrar no Z4. "A gente tem que buscar mais objetivos no campeonato, porque é o que o São Paulo merece", comentou o jogador em entrevista na saída do gramado.

O meio-campista sabe, contudo, que uma vitória não basta para decretar o fim da má fase. Ele garante que todos estão focados em tirar o time da atual situação e acredita que a vitória deste domingo, conquistada com gols marcados por Rigoni e Luciano, serve como prova do poder de reação do grupo.

"A nossa equipe vem passando por um momento muito difícil, mas todo mundo está trabalhando muito, desde os jogadores até a comissão técnica. Então, o que todo mundo mais quer é tirar o São Paulo dessa fase ruim", disse o jogador de 22 anos, que ficou no banco de reservas na partida contra o Fortaleza e voltou a aparecer no time titular.

Dar sequência à reação não será fácil, já que o próximo adversário do São Paulo é o Atlético Mineiro, líder isolado do Brasileirão, com 45 pontos e sem perder há 13 jogos. O jogo, válido pela 22ª rodada, está marcado para as 21 horas do próximo sábado, no Morumbi.