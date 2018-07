Após vitória, Luis Fabiano cobra melhora do São Paulo

PRESIDENTE PRUDENTE - O São Paulo somou nesta quarta-feira a sua segunda vitória em duas rodadas disputadas no Campeonato Paulista, ao ganhar de virada do Oeste, por 3 a 2, em Presidente Prudente. Apesar da campanha perfeita até agora, o atacante Luis Fabiano admitiu que o time são-paulino ainda precisa melhorar.

"A gente tem que corrigir algumas coisas, porque, se fosse uma equipe mais perigosa, o São Paulo teria problemas", avaliou Luis Fabiano, após a vitória desta quarta-feira sobre o Oeste - antes, na estreia do campeonato, o time goleou o Botafogo por 4 a 0, domingo, no Morumbi.

Apesar da cobrança, Luis Fabiano afirmou que o São Paulo já mostrou evolução em relação ao jogo de estreia. "Está melhorando. Aos poucos, a gente vai se entrosando e desperdiçando menos gols", disse o atacante, que tem sido o capitão são-paulino na ausência de Rogério Ceni.

Autor do terceiro gol são-paulino nesta quarta-feira, após uma linda jogada individual, o meia-atacante Lucas também vê evolução no time neste começo de temporada. "Estamos melhorando. Não adianta nos iludir com duas vitórias. Temos de melhorar muito ainda", explicou o jogador.