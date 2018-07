Após vitória, Luis Fabiano exalta 'genialidade' de Ganso no São Paulo

PIRACICABA - Autor do segundo gol do São Paulo na vitória por 3 a 1 sobre o XV de Piracicaba após receber um lindo passe de Paulo Henrique Ganso, na noite desta quarta-feira, no Estádio Barão de Serra Negra, Luis Fabiano exaltou a categoria do meio-campista após o confronto válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista.

"Ele tem lutado, e joga muito. É impressionante. O Ganso tem um dom, habilidade e visão de jogo que poucos têm. Sem dúvida, ele é muito importante pra gente, porque faz a diferença", ressaltou o atacante, que depois enfatizou: "Fomos inteligentes. Apesar de sairmos atrás, empatamos e viramos com tranquilidade. Em um momento de genialidade, o Ganso acabou me achando e fui feliz para virar. Isso mostra que estamos crescendo. Faltam alguns detalhes, mas aos poucos vamos nos encontrando".

Vice-artilheiro do Paulistão, agora com seis gols, atrás apenas de Henrique, da Portuguesa, que tem sete, Luis Fabiano também comemorou o fato de que conseguiu balançar as redes, aos 24 minutos do segundo tempo, quando finalmente achou espaço na defesa adversária após estar sendo anulado pela marcação.

"Quando criamos, a bola chega, eu estou lá para fazer isso (gols) mesmo. Fui feliz na conclusão do lance e pude ajudar o time. Até então, não tinha aparecido. Ficar com 100% de aproveitamento está bom", brincou o jogador.