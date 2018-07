Após vitória, Luxemburgo critica vaias de gremistas

O comandante ressaltou que a impaciência da torcida neste momento não será benéfica ao Grêmio, que agora ocupa a quarta posição do Brasileiro, com 12 pontos, apenas dois atrás do líder Cruzeiro. Ele indicou que não pode sofrer a pressão, assim como a sua equipe, acumulada pelo fato de o clube não conquistar um título nacional desde quando levou a Copa do Brasil de 2001.

"Estou há quatro meses aqui e não estou há dez anos (no Grêmio) sem conquistar alguma coisa nacional. Essa impaciência do torcedor é natural, o jogador terá de se ajustar, mas o torcedor tem que entender que estamos no caminho certo e que uma vaia só favorece ao adversário, não favorece a nós. Já joguei muitas vezes aqui e já falei o quanto é difícil (para os adversários) jogar aqui com o torcedor do nosso lado, mas não pode qualquer passe errado se voltar contra a nossa equipe (com vaias da torcida)", reclamou Luxemburgo, para depois pedir uma mudança de postura dos torcedores gremistas.

"A gente sabe que o torcedor está chateado e angustiado por todos estes anos sem uma conquista importante, mas só vamos conquistar algo importante se eles fizerem daqui um caldeirão. Esse Olímpico de vaia só é bom para o adversário, não para nós", completou.

O treinador também voltou a falar das semifinais da Copa do Brasil, nas quais acredita que o Palmeiras não mereceu se classificar, embora tenha batido os gremistas por 2 a 0 no duelo de ida, em Porto Alegre, e empatado por 1 a 1 em casa no confronto de volta.

"Jogamos 180 minutos melhores do que os do Palmeiras e em três partidas (contando uma outra do Brasileirão) fomos bem superiores, mas em dois lances o Palmeiras fez dois gols e levou essa vantagem para São Paulo. E seria muito difícil reverter essa vantagem, mas jogamos com personalidade lá em Barueri", comentou, ainda em tom de lamentação pela eliminação gremista.