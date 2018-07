Após vitória magra, Marcelo cobra mais eficiência do ataque do Atlético-MG

O técnico Marcelo Oliveira reconheceu que o Atlético Mineiro não teve grande atuação na noite de quinta-feira, quando superou o Sport por 1 a 0, no Independência, pelo Campeonato Brasileiro. Na sua avaliação, o time controlou a partida, mas acabou sendo pouco efetivo no ataque.

"Tivemos volume de jogo, mas temos que efetivar em situações mais claras de gol, fazer o gol", disse Marcelo, reconhecendo que esperava ver o Atlético-MG exibir uma produção ofensiva maior diante do Sport.

Insatisfeito com o rendimento do ataque, Marcelo revelou inclusive que quase sacou o volante Junior Urso para tornar o time mais ofensivo pouco antes de o jogador marcar o único gol da partida. "No momento em que fez o gol, eu estava com a ideia de tirar um dos volantes, ele ou o Carioca, para aproveitar melhor a vantagem numérica. Aí ele fez o gol", afirmou.

O Atlético-MG também sofreu diante do Sport pela ausência de Robinho. Marcelo explicou que optou por poupar o atacante, um dos artilheiros do Brasileirão, para evitar o risco de o jogador se lesionar.

"Foi difícil, porque o Robinho vem bem, é criativo e iria poder revezar com o Cazares. Mas hoje (quinta-feira) de manhã, em uma avaliação médica, o médico achou que ele poderia ter uma lesão e aí ficar fora por vários jogos. Foi uma prevenção", comentou.

Com a vitória, o Atlético-MG chegou aos 45 pontos, em terceiro lugar no Brasileirão. O time volta a jogar no próximo domingo, quando vai encarar o Cruzeiro, no Mineirão, pela 26ª rodada.