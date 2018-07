Após vitória, Maradona diz que argentinos podem relaxar

"Eles [jogadores] mostraram que temos um grande time. Os argentinos podem relaxar, nós temos jogadores extraordinários", disse Maradona depois da goleada no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. "Podemos fazer isto e muito mais", continuou o ídolo argentino.

Maradona ainda ressaltou que seu time encarou o jogo de preparação com a seriedade necessária. "Não há amistoso quando você está vestindo a camisa da Argentina", afirmou. "O melhor é que fizemos o povo feliz", completou, se referindo à torcida que lotou o estádio do River Plate.

Sobre a escalação de Carlos Tévez no lugar de Lionel Messi, Maradona confirmou que o astro do Barcelona só não jogou por precaução. "Ele tem um problema no adutor e não quis correr o risco. Não podemos arriscar uma lesão para tê-lo em 12 de junho", concluiu, lembrando a estreia contra a Nigéria.