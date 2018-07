Após vitória, Marcelo deve poupar titulares do Cruzeiro

"Não estamos classificados, mas encaminhamos a classificação e temos um jogo importantíssimo contra o São Paulo, no próximo sábado, pelo Campeonato Brasileiro. E os jogos do Campeonato Brasileiro de pontos corridos tem um caráter decisivo sempre. Sempre é uma final que você tem que doar tudo. Então, eu vou levar todos os jogadores e vou certamente administrar o desgaste de um ou de outro", avisou o comandante.

Marcelo Oliveira também indicou alguns atletas que poderão ser poupados ao comentar o desempenho cruzeirense diante do Náutico. "O Nilton, hoje (domingo), não estava se sentindo bem e foi até o final. Esses jogadores que estavam jogando muito, como o Everton Ribeiro, um jogador que não para em campo, são importantíssimos para a sequência do Brasileiro. Então, nós vamos estudar a melhor formação, não vou jogar com o time B, mas é possível que troque algumas peças", completou o técnico.

Já o atacante Vinícius Araújo, que fez dois dos três gols do Cruzeiro no triunfo do último domingo, festejou o fato de ter ajudado a colocar sua equipe na quarta posição do Campeonato Brasileiro, com 12 pontos ganhos.

"Estou muito feliz pela partida e principalmente pela vitória, que é muito importante para a busca do nosso objetivo. Graças a Deus estava em uma noite feliz e pude ajudar o Cruzeiro a sair com a vitória, mas não adiantava nada os dois gols se não tivesse a vitória, que nos colocou novamente no G4. Agora temos que trabalhar para o segundo jogo da Copa do Brasil contra o Atlético-GO", projetou.